Roma, terminato l'intervento di Zaniolo: i tempi di recupero

Nicolò Zaniolo è stato operato questa mattina in Austria. Dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, il giocatore ha scelto di subire l'intervento a Innsbruk, nella clinica Gelenkpunkt. L'operazione è perfettamente riuscita e, dopo qualche giorno di riposo, il calciatore inizierà la riabilitazione con la massima attenzione visto quanto accaduto con l'altro ginocchio. I tempi di recupero si aggirano tra i 6 e i 9 mesi, con il giallorosso che spera di tornare per strappare la convocazione per gli Europei itineranti del prossimo anno.