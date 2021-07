Roma, Tiago Pinto su Totti: "Ritorno? La sua volontà non è la mia"

In molti erano convinti che con l'addio di James Pallotta e l'arrivo dei Friedkin a Roma sarebbe tornato anche Francesco Totti. L'ex capitano qualche tempo ha ha chiuso in modo definitivo le porte ad un ritorno nel club e a confermare la notizia è oggi il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto. "La sua voglia non è la mia", questa la frase molto esplicativa che il ds ha rilasciato ad un tifoso fuori dal centro sportivo di Trigoria.

