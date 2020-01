Roma / Vaticano, Papa Francesco si scusa per aver reagito alla fedele

Strattonato durante il bagno di folla in piazza San Pietro, Papa Francesco ha reagito. Una reazione diventata virale nelle ore poiché ripreso al contrario di un bellissimo gesto, ad esempio, rivolto a un ragazzo scivolato dalle braccia dei genitori e caduto in terra. A lui il Papa si è avvicinato, ha fatto una carezza e ha donato un rosario. Reazione diversa verso la fedele che lo ha strattonato. Qui il Papa oltre a ritrarre la mano ha cercato di allontanare quella della stessa. Le scuse sono però arrivare poco fa durante l'Angelus: "Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di martedì".