Roma, Villar: "Mi dicono che sono una pippa e che mi devo levare dal c***o" - FOTO

Gonzalo Villar contro i suoi stessi tifosi? Pare proprio di si a giudicare da un tweet che lo spagnolo ha postato rispondendo a un commento di un utente. Nello specifico il commento era positivo nei suoi confronti: "La velocità di gambe nel dribbling nello stretto di Villar è impressionante. Guardate la differenza in confronto agli altri", "Non e possibile, mi dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c***o" la replica del calciatore della Roma che a quanto pare ha mal digerito alcune critiche ricevute. Dopo qualche minuto Villar ha rimosso il tweet.

