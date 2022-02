Romulo: "Voglio tornare alla Lazio. Luiz Felipe in Nazionale? Tra i migliori al mondo"

Ha vissuto solamente qualche mese a Roma, sponda Lazio, ma Romulo è rimasto particolarmente affezionato ai colori biancocelesti e ai suoi tifosi. Ai microfoni di RomaToday, il brasiliano ha confermato di avere un affetto speciale nei confronti della sua ex squadra: "Il mondo nasce a Roma e il mio obiettivo è tornare alla Lazio. Da calciatore o allenatore? (Ride, ndr). Fisicamente sono pronto, ma se da calciatore non sarà possibile mi piacerebbe tornare da allenatore, magari iniziando dalla Primavera per poi passare alla prima squadra".

INZAGHI VS SARRI - "Sono due allenatori completamente diversi. Inzaghi, che mi piace tanto, usa il 3-5-2 quindi difesa a tre, classico lavoro degli attaccanti uno incontro e uno in profondità. Con questo modulo ha vinto trofei importanti nonostante non avesse un rosa come quella di Napoli, Inter, Juve, Milan. Certamente aveva campioni come Immobile e Milinkovic-Savic ma si vedeva molto il suo ottimo lavoro. Il suo modo di allenare è più facile da imparare per i calciatori. Con Sarri è tutto diverso. Gioca con la difesa a 4, a zona e quindi i movimenti sono coordinati, codificati e devi stare attento perché è difficile. Non so se il suo metodo è più o meno efficace rispetto a quello di Inzaghi, però è il suo gioco è bello da vedere. Linea altissima, si guarda sempre verso la palla, tanto possesso palla. Mi piace".

OBIETTIVI - "Sarri è un ottimo allenatore, la rosa è forte sono stupito di questa posizione. Mi aspettavo una Lazio in lotta per la zona Champions. Mi auguro che Sarri porti il suo bel gioco e bei risultati a questa squadra che ho nel cuore. La Lazio deve assolutamente andare in Europa. Questa società deve lottare per l’Europa come minimo. Spero che tutti uniti possano raggiungere l’obiettivo".

CASO LUIZ FELIPE - "Non sono d’accordo con Legrottaglie. Se loro sono stati convocati hanno la cittadinanza italiana e quindi hanno il sangue italiano. Luiz Felipe è uno dei difensori più forti al mondo e lo vuole anche la Nazionale brasiliana che è piena di campioni Thiago Silva, Marquinos, Eder Militao per citarne alcuni. L’italia in questo momento ne ha pochi e Bonucci e Chiellini hanno una certa età. L’Italia ha bisogno di difensore forti e Luiz Felipe può essere il difensore della Nazionale per i prossimi 10 anni. Per Joao Pedro è come se fosse un premio. È umile semplice e ha sempre lavorato e segnato tanto".

