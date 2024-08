Ronaldo, addio al calcio giocato? Le parole dell'attaccante sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

Cristiano Ronaldo, nel corso di un'intervista rilasciata al canale portoghese NOW, ha fatto chiarezza sul suo futuro e sulle sue intenzioni una volta appesi gli scarpini al chiodo. "Non so se mi ritirerò presto, tra due o tre anni, ma probabilmente mi ritirerò qui all’Al Nassr - ha rivelato l'attaccante - Mi sento bene anche in questo paese. Sono felice di giocare in Arabia Saudita e voglio continuare”. Poi sulla Nazionale ha aggiunto: "Quando la lascerò non lo dirò a nessuno in anticipo e sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche molto ben ponderata. In questo momento ciò che voglio è essere in grado di aiutare la nazionale nelle prossime partite. Abbiamo la Nations League davanti a noi e mi piacerebbe molto giocare".

"Se farò l'allenatore? Al momento, non sto pensando di diventare allenatore della prima squadra o di qualsiasi squadra. Non mi passa nemmeno per la testa, non ci ho mai pensato. Non vedo il mio futuro passare attraverso questo. Mi vedo fare altre cose al di fuori del calcio, ma solo Dio sa cosa mi riserva il futuro".

