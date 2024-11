Ronaldo: "Dicono che sono finito e che sono in Arabia per soldi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube con Mr Beast. Il fuoriclasse portoghese dell'Al-Nassr non ha scartato l'ipotesi di giocare con il proprio figlio in futuro: "Ha 14 anni, vedremo come staranno le mie gambe... Ha già la pressione di essere mio figlio. Lasciamo che commetta i suoi errori, ma si spera per il futuro. Spero che possa diventare un professionista, ma se non lo diventerà e farà un altro lavoro, lo supporterò sempre. Non possiamo fare pressione sui nostri figli perché siamo famosi". Su Netflix inoltre è stato pubblicato un documentario sulla Saudi Pro League, nel quale anche CR7 ha preso la parola: "Sono venuto per migliorare il campionato, per vincere. Voglio lasciare un'eredità. Dicono che sono finito, che sono qui solo per soldi... Ancora non ci credono, ma sono qui per vincere".