Ronaldo in panchina. La sorella è una furia: "La vostra pochezza..."

Continua a far parlare, quasi più del 6-1 del Portogallo sulla Svizzera, la panchina di Cristiano Ronaldo che ha iniziato il match fuori dai titolari per scelta tecnica. Dopo la compagna del fenomeno ex Manchester United Georgina Rodriguez, si è espressa via social anche la sorella Katia Aveiro: "Il Portogallo ha vinto. Grazie a Dio. Brillavano nuovi talenti. Sorprendente. Vinceremo? Credo di sì, ma i tifosi hanno cantato per Ronaldo e non perché il Portogallo stesse vincendo. E non sono io a dirlo. Il Mondo lo ha visto e mi chiedo.. Perché? Sono contento che il Portogallo abbia vinto ma questo non inficia la pochezza di gran parte del popolo portoghese che continua ad insistere nelle offese e nell'ingratitudine. Sono troppo triste per ciò che ho letto e sentito nel nostro paese. Davvero triste. Vorrei tanto che tornasse a casa, che lasciasse la Nazionale e si sedesse a fianco a noi per poterlo abbracciare e dirgli che va tutto bene. Ricordandogli cosa ha conquistato e da dove tutto è nato. Abbiamo sofferto abbastanza e non sapranno mai davvero quanto sei grande. Torna a casa, dove tutti ti capiscono e ti abbracciano. Dove hai gratitudine... Grazie Ronaldo. Grazie! Vorrei così tanto... ma qualunque cosa tu decida noi saremo con te. Fino alla morte".

