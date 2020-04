Ronaldo si allena in Portogallo: l'immagine della discordia - FOTO

"L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i giocatori della Lazio. Però con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Loro si sono allenati tranquillamente all’estero, noi non abbiamo potuto". Con queste dichiarazioni Arturo Diaconale, portavoce biancoceleste, ha lanciato l'allarme. La foto della discordia infatti, ritrae il campione portoghese della Juventus mentre si allena. Non in solitudine, non in una struttura privata del proprio appartamento, bensì all'aperto, circondato da altre persone, contro le regole che imporrebbero a tutti gli atleti di svolgere il proprio lavoro in casa. Una foto che non è passata osservata e che farà sicuramente discutere.

