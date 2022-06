Ronaldo, vacanze a Maiorca ma la sua Bugatti da 2 milioni...

TUTTOmercatoWEB.com

Brutto incidente per Cristiano Ronaldo che in vacanza ha visto distrutta la sua Bugatti da 2 milioni di euro. Il portoghese si trova a Maiorca ma per fortuna non c'era lui alla guida dell'auto ma un suo dipendente che ha perso il controllo della macchina andando a sbattere contro un cancello. L'attaccante dello United ha quindi solo potuto prendere atto del fatto che non ha comunque coinvolto nessun'altra auto.