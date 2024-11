Ruben Garcia cuore d’oro: lascia l’Osasuna per aiutare gli alluvionati

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Nonostante la tragedia, la devastante alluvione che ha messo in ginocchio la comunità di Valencia, provocando la morte di oltre 200 persone, i vertici della Liga hanno deciso che il pallone dovesse continuare a rotolare non annullando le partite di campionato e Coppa del Re. Ma c’è chi nonostante gli obblighi professionali ha deciso di ascoltare il cuore... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > RUBEN GARCIA <