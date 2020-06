Ruben Sosa: "Lazio, per lo Scudetto servirà il 100%. E che attacco devastante..."

Un passato biancoceleste che non scorderà mai: Ruben Sosa segue, anche se a distanza, la folle corsa della Lazio per lo Scudetto. In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto proprio l'uruguaiano, che ha commentato la ripresa del campionato e il futuro degli uomini di Inzaghi: "Sarà difficile, il campionato si è fermato per tanto tempo. Non si sa chi è il favorito, ci sono tante incognite legate agli infortuni e alla forma fisica. È normale, i 5 cambi per partita possono aiutare. Bisogna ricominciare piano piano, ma dire chi è il più forte è difficile. Sicuramente avranno più problemi quelli che non sono proprio più giovani, sarà fondamentale la testa più che il fisico. I calciatori si dovranno gestire, partire forte per dare tutto può essere rischioso. Quindi diventa importante il lavoro dell’allenatore, dei preparatori, di tutto lo staff. Infortunio Muslera? Lui è un grande portiere, farà di tutto per tornare prima. Vive per il calcio, ha una famiglia che lo segue in tutto. Dispiace, soprattutto per l’Uruguay perché lui è stato un punto fermo in questi anni".

LAZIO - “La Lazio è nel momento giusto per vincere lo Scudetto. Peccato che si sia fermato il campionato, i biancocelesti stavano benissimo. Era la squadra favorita, ora non si può sapere. Se la Juventus dovesse perde la finale di Coppa Italia, potrebbe risentirne. La Lazio può vincere il titolo, ma deve stare al 100%. È vero che la Juventus non sembra quella di prima, eppure vince. Non sembra più una schiacciasassi, ma riesce a strappare il risultato. La Lazio ha 3 giocatori davanti fortissimi, sono campioni. Se se ne sveglia uno, vinci la partita. I biancocelesti sono più forti dell’Inter, sono più costanti".