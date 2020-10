Rugby, casi di Covid nel Calvisano: rinviato l'esordio in Coppa Italia della Lazio

La Federazione italiana rugby informa di aver ricevuto richiesta di rinvio dell'incontro tra Lazio Rugby e Kawasaki Robot Calvisano, originariamente in programma ieri, sabato 17 ottobre, e valido per il primo turno della Coppa Italia 2020/21. Il rinvio è stato richiesto, in conformità al vigente protocollo federale per la ripresa dell'attività agonistica, successivamente all'emergere di casi di positività al COVID-19 nella rosa della Prima Squadra del Kawasaki Robot Calvisano.