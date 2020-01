Sabatini applaude la Lazio: "Realtà più importante del calcio italiano"

"Una grandissima coesione, una forza morale di tutto il gruppo. Abbiamo avuto uno spirito, quello di Sinisa, a guidare la squadra. Adesso è dovuto tornare qualche giorno in ospedale, ma vedendo il livello dell'allenamento di questa mattina sono tranquillo: è come se ci fosse stato". A parlare così del Bologna e di Mihajlovic è Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del club emiliano e del Montréal Impact, in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport in cui si è raccontato a 360 gradi. Il dirigente ha speso parole al miele per la Lazio di Inzaghi. Ecco le parole dell'ex diesse biancoceleste: "Lazio? La ritengo la realtà più importante del calcio italiano, Tare e Lotito sono anni che lavorano a un progetto e lo integrano in modo continuo. Dà spettacolo, ma lo fa da anni, e nei prossimi credo che darà fastidio alle squadre metropolitane".