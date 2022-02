Sabatini: "Mihajlovic? Prima di Sarri lo consideravo perfetto per la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ora è direttore sportivo della Salernitana, alla disperata ricerca della salvezza, ma Walter Sabatini non dimentica le esperienze vissute all'interno di Lazio, Roma, Inter, Sampdoria e Bologna. Il dirigente, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ne ha parlato in una lunga intervista. In particolare, ha dispensato parole di stima nei confronti di Sinisa Mihajlovic, ammettendo di aver pensato fosse perfetto per vestire i panni dell'allenatore biancoceleste prima dell'arrivo di Maurizio Sarri. Di seguito, le sue parole: "Mihajlovic? È un ottimo allenatore, di una sensibilità unica a livello umano. E' già un allenatore top, ma avrebbe bisogno di tirare i cordoni, di una squadra da 65-70 punti, per uscire dal grigiore di centro classifica. Prima di Sarri, che peraltro stimo moltissimo, pensavo che sarebbe stato perfetto per la Lazio".

