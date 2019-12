Sacchi: "Lazio squadra vera, si candida seriamente per lo Scudetto"

La Lazio alza al cielo la Supercoppa italiana, la Juventus è stata nuovamente battuta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il successo dei biancocelesti non è passato inosservato. Anche Arrigo Sacchi ha commentato il momento straordinario del club capitolino: "La Lazio ha vinto con merito la Supercoppa italiana. I biancocelesti si candidano come possibili aspiranti allo Scudetto. I giocatori in questi anni hanno fatto tesoro degli insegnamenti di Inzaghi e praticano un calcio sempre più convincente. Sono una vera squadra nello spirito e nel gioco. L'esclusione dall'Europa League si tramura in un vantaggio per il campionato. Gli interpreti si completano a vicenda. Leiva è il regista illuminato, Milnkovic è forte fisicamente e bravissimo di testa, Luis Alberto più abile e fantasioso. Davanti Immobile e Correa sono veloci e fortissimi nelle ripartenze, difficili da marcare. Dietro c'è l'esperto Acerbi, che contribuisce anche a costruire il gioco. Il problema potrebbe essere la non attitudine alle vittorie, che potrebbe creare presunzione o paure".

