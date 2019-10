Sala, la vergogna dei “tifosi” dello Swansea: stampati biglietti aerei a suo nome - FT

C'è una linea - ben definita - tra lo sfottò e lo squallore che fin troppo spesso e volentieri qualche pseudo tifoso decide di oltrepassare. Spesso per colpire chi non c'è più e non può difendersi, entrando appieno nella definizione di vigliaccheria che calza a questi “signori” come un paio di scarpe usate. Perché in Galles, prima del derby tra Swansea e Cardiff (squadre che militano nella Championship inglese ndr), alcuni “sostenitori” Swans hanno prima pubblicato sui social, e poi stampato e distribuito come dei volantini, l'immagine di un finto biglietto aereo intestato a Emiliano Sala. L'attaccante argentino morto lo scorso gennaio a seguito di un tragico incidente mentre sorvolava la Manica per trasferisti proprio dal Nantes al Cardiff. La ciliegina su questa torta di vergogna è un dettaglio macabro, rappresentato dal numero del volo: “D3AD”, ovvero “Dead”, “Morto”. Di seguito, la foto incriminata.

