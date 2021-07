Salernitana, Castori: "I prestiti dalla Lazio meritavano la A. E sulla società..."

Primo test precampionato per la Salernitana che batte 6-0 il Foligno. Un'amichevole importante per i granata che affronteranno la Serie A, dopo un mese e mezzo di incertezze. La cessione societaria a un trust ha permesso ai campani di giocare in massima serie. Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa presentando il momento della squadra: "Dobbiamo accelerare un pò i tempi per organizzare la squadra nella maniera migliore possibile per farci trovare, se non è possibile prontissimi, almeno quasi pronti. Le incertezze societarie del momento incidono sulla tempistica perché dal 10 maggio siamo arrivati ai primi di luglio senza sapere se potevamo essere operativi. Però non mi fascio la testa, per il mercato meglio aspettare una settimana in più che sbagliare le scelte. Prendiamo atto di questa situazione societaria, la affrontiamo cercando di fare il meglio, io ho avuto rassicurazioni ma ovviamente non possiamo acquistare campioni ma giocatori funzionali, giocatori motivati e ragazzi che hanno fame e voglia e che incarnano lo spirito di una neopromossa. Devono essere parte integrante del contesto di grande entusiasmo che si è creato dalla scorso campionato. Con queste armi ci si può salvare. So che ci sono difficoltà ma metteremo la squadra a posto". Il tecnico ha poi parlato dei ragazzi che hanno conquistato la A, ma che sono di proprietà della Lazio e non potranno tornare all'Arechi proprio per l'impossibilità di Lotito di avere il controllo di due società dello stesso campionato. L''allenatore non è d'accordo sull'impossibilità di fare affari tra le due formazioni: "Sui prestiti dalla Lazio non dipende da me, mi dispiace perchè c'erano ragazzi che meritavano di vivere questa stagione, forse non tutti ma qualcuno si. Esprimo il mio disappunto".

Scritto il 18/7/2021