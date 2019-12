Salernitana, da laziale a laziale. Maistro su Dziczek: “Ha grandi qualità”

Due note positive nella stagione della Salernitana, che da qualche tempo ha assunto una piega inaspettata (e negativa). Fabio Maistro e Patryk Dziczek. Il primo da sorpresa a certezza dei campani, il secondo dal grande potenziale ancora tutto da scoprire. Entrambi, comunque, di proprietà della Lazio e talenti delle rispettive nazionali Under 21 (Italia e Polonia). Sull'ex Piast Gliwice, in particolare, aleggiava un'aura di mistero. Ventura, tecnico dei granata, ha spiegato per mesi in conferenza il suo mancato utilizzo con tante parole, riassumibili in una sola frase: “Non voglio bruciarlo”. Dopo tanta attesa, però, finalmente Dziczek è sbocciato. Nel sabato di Serie B ha giocato la sua seconda partita da titolare consecutiva (la terza stagionale, ndr) contro l'Empoli, dimostrando di essere acerbo ma allo stesso tempo mostrando alcunii lampi del campione. Con grande personalità il polacco ha già “sottomesso” la Salernitana ai suoi piedi, attraverso i quali è diventato leader della cabina di regia di Ventura. Proprio Maistro ne ha parlato così nel post-partita a OttoChannel.tv: “Dziczek è un calciatore di grande qualità, giovane e con ampi margini di miglioramento”. Anche i suoi compagni di squadra, ormai, se ne sono accorti. E chissà che un giorno entrambi non possano diventare punti fermi della Lazio.