Salernitana, Gravina: "L'unica ancora di salvezza è la cessione"

Se la Salernitana non dovesse riuscire a trovare un acquirente entro fine mese, rischierebbe seriamente l'esclusione dalla Serie A. Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport di questo. Presente al Word Globe Soccer di Dubai, il presidente della FIGC ha detto: "Ci deve essere speranza, vorrei essere ottimista. Una piazza così importante merita di continuare la sua strada, ma con la dignità che appartiene a una città che lo merita. Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi. L'unica ancora di salvezza è una proprietà che possa dare continuità a progetto sportivo".

ANNO STRAORDINARIO - "Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno straordinario, indimenticabile. Lo hanno meritato davvero, loro, Mancini, il club Italia, tutti gli italiani che hanno riposto tantissima fiducia in questa squadra".

SOGNO AZZURRO - "Noi non vogliamo tornare indietro, vogliamo coltivare questa nostra realtà. Non è più un sogno, qualche sogno vogliamo centrarlo nel 2022, rivedersi è sempre molto bello. Per noi è un'impresa sportiva straordinaria, ma contava mettere insieme i sentimenti per trasformare in una grande famiglia. Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le energie che ci sono mancate nei momenti cruciali. Abbiamo sprecato due jolly, non possiamo più sprecarne altri. Aspettiamo la partita del 24 marzo e poi quella del 29 per andare in Qatar".

CALCIO E COVID - "Il calcio non può fermarsi, è linfa per dodici settori merceologici diversi. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarci con i nostri scienziati, con gli specialisti, per indicarci una strada per condizioni ideali. Non stresserei troppo il rapporto, il 97% dei nostri atleti è vaccinato, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare meglio l'idea di un super green pass, ci stiamo ragionando".

DESIDERI PER IL 2022 - "Cosa vorrei per il 2022? Maggiore serenità, poi dobbiamo recuperare la possibilità di relazionarci, abbracciarci più spesso. Rivedere i nostri sorrisi, siamo abbastanza amareggiati, tristi e offuscati nelle manifestazioni d'affetto, sperando in una qualificazione Mondiale che ci manca da tanto tempo".