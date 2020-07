Salernitana, Lombardi: "Mercato? Per il futuro c'è tempo"

Con una doppietta determinante, Cristiano Lombardi è l'uomo partita di Salernitana - Cittadella. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: "Quando ho visto la palla tra difensori e portiere mi sono detto 'adesso ci provo'. E' andata bene e sono contento, più che altro perché venivo da una squalifica su una mia reazione di cui mi è dispiaciuto molto".

VOCI DI MERCATO - Riguardo i vari interessamenti dei club di Serie A, l'attaccante di proprietà della Lazio ed in prestito ai granata, ha detto: "Penso che per il futuro ci sarà tempo. Sono impegnato al massimo con la Salernitana. Voglio giocarmi qualcosa di grande, questa piazza mi ha dato tanto, credendo in me dopo un periodo difficile e vorrei ripagarli".