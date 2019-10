Salernitana, Lotito: “Serie A? Ho allestito una grande squadra"

Sabato amaro per la Salernitana. Il Perugia di Oddo, sotto per tutta la ripresa, ha raggiunto un pari preziosissimo solo al 90' rendendo vana la rete del vantaggio granata firmata da Kiyine. Ma nonostante i punti persi a Salerno rimangono ottimisti. Dopo anni difficili la squadra ora viaggia in zona playoff, per l'orgoglio del presidente Lotito: “Non è la prima volta che prendiamo gol negli ultimi minuti e perdiamo i tre punti, ci è già capitato contro il Frosinone” - ha detto il patron della Lazio a OttoChannel.tv - “Comunque queste partite ci permetteranno di maturare e di crescere. Alla squadra non posso dire niente, tutti hanno dato il massimo. Se siamo da Serie A? Insieme a mio cognato (Marco Mezzaroma, co-presidente dei granata ndr) sono convinto di aver allestito una squadra forte. Alla fine saranno il campo e i risultati a dirci se abbiamo ragione". In caso di promozione, comunque, Lotito sarà costretto a lasciare le redini del club: il regolamento Fifa obbliga chi organizza i tornei a fare in modo che tutti i club siano indipendenti tra loro, dunque Lazio e Salerinatana non potranno coesistere in Serie A sotto la stessa presidenza.

