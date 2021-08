Salernitana, spavento per Castori: la moglie ricoverata dopo un malore allo stadio

Al termine di Salernitana - Roma, nella pancia dell'Arechi per la conferenza stampa post partita si è presentato Riccardo Bocchini, vice di Fabrizio Castori in granata. Il motivo è stato un malore da cui è stata colta la moglie del tecnico in tribuna durante la partita, per cui Castori è immediatamente corso in ospedale dove era stata nel frattempo trasportata la consorte. Le sue condizioni, a quanto si è appreso, non desterebbero preoccupazioni.