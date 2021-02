Salernitana, ultras contro la società: "Il vero colpo sarà quando ve ne andrete"

Non è piaciuto ai tifosi della Salernitana il mercato di gennaio effettuato dalla società per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Gli ultras campani hanno manifestato il loro dissenso con uno striscione apparso fuori lo Stadio Arechi e diretto alla società di Mezzaroma e Lotito: “Scarti, ritorni e obiettivi mancati...Adesso direte che ne siamo usciti rinforzati. Ma il velo colpo sarà quando ve ne sarete andati”. La contestazione quindi continua. In granata dalla Lazio sono arrivati a gennaio anche Durmisi e Kiyine, che si aggiungono agli altri ex Lazio arrivati in estate: Guerrieri, Adamonis, Casasola, Dziczek, Andrè Anderson, Gondo, Cicerelli e Lombardi.

