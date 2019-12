Salone del Coni, Wilson a LLSN: "Lazio più in forma della Juventus, può giocarsela" - VD

La serata è per Dino Zoff, ma a due giorni di distanza è impossibile non pensare alla sfida tra Lazio e Juventus. Ironia della sorte i due club più importanti nella carriera prima da giocatore, poi da allenatore e dirigente della leggenda del calcio italiano. “Dino Zoff ha fatto un percorso da calciatore, uomo e dirigente che è sotto gli occhi di tutti e non mi sento in grado di giudicarlo”, ammette Pino Wilson ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. Il capitano del primo scudetto biancoceleste ha parlato poi della gara in programma sabato sera: “Mai come quest’anno abbiamo tutte le possibilità di giocarcela nel modo migliore, anche mentalmente. La Juventus ha tre squadre ed è sempre molto difficile, ma l’attuale momento mi fa ben sperare. La Lazio arriva più in forma, nonostante i bianconeri siano secondi e con sei punti in più. Al contrario della squadra di Inzaghi non hanno giocato in modo esaltante in questa prima parte di campionato. Sarri non può essere già giudicato. Allegri ha vinto tutto, tranne la Champions League ma gli altri non hanno fatto meglio. Supercoppa o campionato? Mi prendo il trofeo tutta la vita, poi c’è tempo per recuperare in campionato”.

