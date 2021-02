Samp, due titolari si allenano a parte: la situazione in vista della Lazio

Procede regolarmente la preparazione della Sampdoria a Bogliasco, in vista del match con la Lazio in programma sabato alle ore 15:00 all'Olimpico. Lavori di attivazione e possesso palla per i calciatori blucerchiati, eccezion fatta per Bereszynski e Thorsby, che si sono allenati a parte. Il primo non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un permesso concordato dalla società per motivi famigliari, mentre per il norvegese si è trattata di una scelta precauzionale dopo il colpo al naso rimediato contro la Fiorentina. I due calciatori dunque sembrano destinati a tornare già in gruppo nella giornata di domani.

