Covid / Osimhen l'untore della variante africana? L'Ospedale Federico II smentisce

AGGIORNAMENTO ORE 13:25 - L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II "smentisce categoricamente la notizia" circolata in città "che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525". Lo rende noto l'ateneo partenopeo in una nota in cui precisa, inoltre, che "non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy". L'Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi "diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalità dell'Azienda", conlcude la nota.

È stata isolata a Napoli, grazie al lavoro dell’Ospedale Pascale e della Federico II, la nuova variante africana del Coronavirus. Lo aveva annunciato ieri la regione Campania, spiegando anche che proveniva da “un professionista di ritorno da un viaggio in Africa". Secondo quanto riportato da Il Napolista si tratterebbe di Victor Osimhen che era risultato positivo al Covid dopo il suo viaggio in Nigeria di fine 2020. Interpellato dall'Ansa sulla vicenda, il Napoli non ha smentito né confermato la notizia, dichiarando: "Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che non ci fossero altri contagi, e che inoltre il calciatore non aveva incontrato i compagni al ritorno in Italia prima di scoprire di essere positivo. Il Napoli precisa che è in attesa di notizie ufficiali da fonti sanitarie sul fatto che Osimhen possa aver avuto la variante. Intanto l'attaccante nigeriano sta ormai bene, è negativo da tempo ed è tranquillamente aggregato alla squadra con cui tra poco partirà per la Spagna per l'andata di Europa League."