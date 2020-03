Sampdoria, Depaoli e Bereszynski: "Siamo positivi al Coronavirus"

AGGIORNAMENTO - Anche Bartosz Bereszynski ha comunicato via social l'esito positivo del test: "Sfortunatamente sono risultato positivo al COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzione prese di recente, non sono riuscito a evitare il virus. Ecco perchè ti chiedo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile".

Il Coronavirus non ha risparmiato il mondo del calcio: con il passare delle ore e dei giorni il numero dei contagiati sale anche tra i calciatori. La Sampdoria è stata colpita in modo massiccio, con un totale di 8 casi. Il club ha comunicato ufficialmente che non darà più informazioni sui propri tesserati. Fabio Depaoli, difensore blucerchiato, sul proprio profilo Instagram ha però annunciato l'esito positivo del test: "Ciao amici... Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando. #diamouncalcioalcoronavirus Restiamo a casa".