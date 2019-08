Sampdoria, Di Francesco: "Con la Lazio un derby? Assolutamente no"

Una settimana al via del campionato. La Lazio di scena a Marassi contro la Sampdoria ritroverà Eusebio Di Francesco, un passato da giocatore e da allenatore della Roma, e proprio contro i biancocelesti di mister Inzaghi la sua ultima gara da tecnico giallorosso (fatale il 3-0 nel derby). Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Crotone in Coppa Italia, lo stesso Di Francesco ha commentato a proposito: "Se contro la Lazio sarà un derby? Assolutamente no, perché il derby per me in questo momento è con il Genoa".

Per poi continuare la sua analisi sul match di Coppa e sulla condizione fisica della squadra: "Sono partite sempre insidiose, loro avevano qualche minuto nelle gambe più di noi anche per aver fatto già una partita vera, poi il fatto di giocare fuori casa non aiutava. Abbiamo trovato un ambiente abbastanza difficile. Giocare a Crotone non è mai facile, anche quando il Crotone giocava in serie A ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Noi dobbiamo migliorare determinate situazioni, ma ho visto tante belle giocate, specialmente quando attacchiamo. Per difendere dobbiamo essere più equilibrati e sbagliare meno tecnicamente. È normale che stiamo cercando di lavorare in una certa maniera, dobbiamo ritrovare un po’ di equilibrio in determinati momenti della gara. Eravamo partiti benissimo imponendo il nostro gioco, e alla prima occasione abbiamo preso gol dando forza agli avversari. Detto questo, si poteva fare meglio, ma sono molto contento dell’applicazione e della ricerca che stanno facendo in questo momento i ragazzi".

MOMENTO DELLA SQUADRA - "Se fossimo stati al 100% mi sarei preoccupato. Sono convinto che dobbiamo ancora crescere e non parlo di percentuali. Dobbiamo migliorare determinati meccanismi ma vedo una squadra abituata a lavorare in un certo modo, con la voglia di migliorarsi, di interpretare quello che gli chiedo, di mettersi a disposizione totale dell’allenatore e credo che questo sia già un grande passo avanti. Per impegno e disponibilità dico al 100%, per la qualità e i tempi che dobbiamo migliorare siamo ancora un pochino dietro, ma sono convinto che per la prima di campionato arriveremo con maggiore qualità e determinazione a fare quello che prepariamo".

Pubblicato il 18/07 alle ore 23:55

