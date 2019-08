Sampdoria, Di Francesco: "Siamo in crescita. Il Crotone ci preparerà per la Lazio"

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria di Di Francesco: domani alle ore 21:00 i blucerchiati faranno visita al Crotone per il Terzo turno della competizione nazionale. Gara che farà da antipasto al match di campionato contro la Lazio fra una settimana a Marassi. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ex Roma ha commentato: "La partita contro il Crotone sarà propedeutica anche per la prima di campionato (contro la Lazio, ndr), avrò modo di fare tantissime valutazioni sulla crescita della condizione dei miei calciatori e su quelli che ho a disposizione. Lo stato attuale della squadra è in crescita, abbiamo alzato il livello e la qualità degli allenamenti". Manca sempre meno: Sampdoria - Lazio si avvicina.

Calciomercato Lazio, l'allenatore dello Sporting sul futuro di Bas Dost

Lazio, stallo sul rinnovo di Caicedo

Clicca qui per tornare all'homepage del sito