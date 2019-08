Calciomercato Lazio, Keizer (all. Sporting): "Dost? Tutto ancora aperto..."

CALCIOMERCATO LAZIO - È diventata una possibilità per l'attacco della Lazio. Bas Dost, attaccante olandese dello Sporting Lisbona, potrebbe rappresentare il giocatore dalle caratteristiche giuste richiesto da Inzaghi per completare il suo reparto offensivo: un ariete in grado di sfruttare al meglio i cross che arriveranno dalla fascia. Lo Sporting, specialmente nella figura del suo allenatore Marcel Keizer, vorrebbe tenerselo stretto, ma c'è da fare i conti con la volontà dello stesso Dost di misurarsi con un campionato di livello superiore rispetto a quello portoghese. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei leoni ha commentato a proposito: "Bas si è allenato tutta la settimana, è qui, ma dobbiamo vedere cosa succede nel prossimo futuro visto che il mercato è ancora aperto. Bisogna aspettare. Sarei più felice se il mercato chiudesse in questo momento, ma purtroppo non è così". Il mercato è ancora aperto e tutto può succedere.

