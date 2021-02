Sampdoria, Ekdal: "Con la Lazio ce la siamo giocata, è una squadra forte"

Ai microfoni di SampdoriaNews.net, il giocatore della Sampdoria Ekdal è tornato a parlare della gara persa con la Lazio all'Olimpico: "A Roma è mancato l'ultimo passaggio, cross, dettaglio per fare goal. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto per fare anche più di un goal. È mancato qualcosa lì davanti alla porta, poi non dobbiamo dimenticare che la Lazio è una squadra forte. Siamo però stati in partita fino all'ultimo secondo, credo che possiamo essere contenti della partita anche se abbiamo perso".