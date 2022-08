Sampdoria - Lazio, Briga: "Il secondo tempo ti specchi e prendi gol, ci sta bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Lazio di Maurizio Sarri. 1-1 sul campo della Sampdoria ma rimane l'errore di non chiudere un match dominato e di permettere alla squadra di Giampaolo di trovare il gol in pieno recupero. Questo il pensiero del cantante e tifoso biancoceleste Mattia Briga in merito: "Secondo tempo a specchiarsi, tutto un tic e tac, tic e tac. Poi prendi gol al 92esimo. Ste partite le devi chiudere. Ce sta bene".