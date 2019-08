Sampdoria - Lazio, i convocati di Di Francesco: solo due assenze

Erano entrambe assenze annunciate: una per squalifica (Depaoli) e una per infortunio (Maroni). La Lazio affronterà quindi una Sampdoria priva di due dei nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato. Torna a disposizione invece Jankto, come anticipato ieri da Di Francesco in conferenza stampa. Attesa per oggi pomeriggio la lista dei convocati di Simone Inzaghi. Di seguito, ecco l'elenco dei 24 blucerchiati chiamati per la prima giornata di Serie A contro i biancocelesti:

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.

