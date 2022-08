Sampdoria-Lazio, i precedenti al Ferraris sorridono ai biancocelesti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mercoledì si torna già in campo per la quarta giornata di Serie A e per la Lazio c'è in programma la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Una sfida che soprattutto negli ultimi anni ha regalato diverse soddisfazioni ai biancocelesti. In totale sono 56 le sfide giocate all'ombra della Lanterna con un bilancio che pende seppur di poco dalla parte della formazione romana. Sono infatti 20 i successi dell'aquila a fronte dei 19 blucerchiati. Sono invece 17 i pareggi. Per quanto concerne i gol realizzati il dato vede i padroni di casa avanti con 70 marcature contro le 67 ospiti. Lo scorso anno la formazione di Sarri sbancò il Ferraris con la doppietta di Immobile e il gol di Milinkovic-Savic. Inutile la rete di Gabbiadini nel finale. Negli ultimi dieci anni la Lazio si è imposta per ben 7 volte in Liguria (2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022) perdendo in 2 occasioni (2015/2016 e 2020/2021). L'unico pari è l'1-1 del 2013/2014.