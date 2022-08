Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni: due cambi a centrocampo per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la convincente vittoria interna contro l'Inter di Inzaghi, la Lazio torna in campo per il primo turno infrasettimanale del campionato. Ad attendere i biancocelesti c'è la Sampdoria reduce dalla sonora sconfitta a Salerno. Sarri studia il miglior undici da mandare in campo a Marassi con qualche cambio di formazione. Verso la conferma la linea difensiva compreso Provedel a difesa dei pali. A centrocampo due possibili cambi per il Comandante con Marcos Antonio e Luis Alberto che si candidano per una maglia da titolari al fianco di Milinkovic. In attacco spazio ancora al tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Pedro ha recuperato dall'infortunio ma dovrebbe accomodarsi ancora in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Contini, Ravaglia, Murru, Verre, Murillo, Leverbe, Depaoli, Vieira, Malagrida, Quagliarella, Yepes, Gabbiadini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Casale, Kamenovic, Radu, Basic, Cataldi, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.