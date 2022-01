Sampdoria - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo una lunga sosta per il periodo natalizio, torna la Serie A TIMVISION. La Lazio Women ricomincerà il suo campionato da Genova, dove affronterà la Sampdoria. Le blucerchiate sono un avversario ostico per le capitoline: all'andata al Fersini vinsero 1-2. La partita è in programma per sabato 15 gennaio alle 14:30. I tifosi potranno seguire il match sia in diretta tv che in streaming sulla piattaforma TIMVISION.