Sampdoria, ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: Giovinco a parte

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'importantissima vittoria nel derby di sabato scorso che ha avvicinato la squadra alla salvezza, la Sampdoria oggi è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare il match con la Lazio. Come si legge sul sito ufficiale del club, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta a due velocità agli ordini di Marco Giampaolo e del suo staff. I calciatori maggiormente impegnati contro il Genoa hanno svolto una sessione rigenerativa, incentrata su lavori aerobici sul campo 2 del “Mugnaini”. Per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, individuale per Sebastian Giovinco, ancora alle prese con un problema al polpaccio. Percorso di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.