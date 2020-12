Sandalion Rally, morta la pilota Sara Lenzi: la 18enne cade dalla moto e viene travolta

Tragedia durante il Sandalion Rally, nuova denominazione del Rally di Sardegna. Intorno alle 13.30 in località S'Iscala Pedrosa, riporta corrieredellosport.it, ha perso la vita la giovanissima pilota Sara Lenzi. La diciottenne di Piombino correva con il Team Beta Dirt Racing, la squadra ufficiale della Casa di Incisa. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava percorrendo una strada piuttosto stretta e in discesa quando, nel frenare per evitare un'auto che proveniva in senso contrario, la moto avrebbe perso aderenza. Nella caduta, l'impatto con l'auto è stato inevitabile per la pilota. All'arrivo dei soccorsi, rivela galluraoggi.it, Sara era già morta. Alla famiglia e agli amici della giovane, arrivata seconda nella classifica femminile di questa tappa della competizione, le condoglianze della redazione dI Lalaziosiamonoi.it.

