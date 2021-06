Sarri alla Lazio, Capello: “È la squadra giusta per lui”

Sarà Maurizio Sarri la guida tecnica della Lazio a partire dalla prossima stagione. C'è grande attesa nella sponda celeste della Capitale per capire che impatto avrà sulla squadra il Comandante. Fabio Capello, opinionista ed ex allenatore di Roma e Juventus, la vede così: "Maurizio trova la squadra giusta per lui, ha giocatori buoni e credo possa fare bene". Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio.