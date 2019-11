Sassuolo, Boga: "Ci stiamo preparando per la Lazio, gara difficile"

Gli impegni delle nazionali sono agli sgoccioli e si avvicina Sassuolo - Lazio. Ai microfoni de Il Resto del Carlino ha parlato l’attaccante neroverde Jeremie Boga: “La pausa sta per terminare, una volta finiti gli impegni delle nazionali ci aspettano gare difficili in campionato. Subito affronteremo la Lazio. Ci stiamo preparando al meglio per la prossima gara di Serie A. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo per vincere”.

