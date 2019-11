Sassuolo, De Zerbi: "Lazio tra le squadre più forti, ma faremo la nostra partita"

Il Sassuolo ospiterà la Lazio domani alle ore 15:00. In conferenza stampa, il mister dei neroverdi De Zerbi ha parlato del match: "Sarà una gara difficile perché la Lazio è forte da anni, sa difendere e ripartire, ha organizzazione. E' una delle squadre che per mezzi e potenziale è tra le più forti e questo fa capire il tipo di difficoltà della gara, noi cerchiamo di portare la nostra qualità in campo, provando a ricominciare come abbiamo finito con il Bologna. Immobile? Parlano i numeri per lui ma Correa, Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari, Lulic sono calciatori di qualità altissima e hanno qualità anche dietro. Diamo attenzione alla loro qualità ma anche alla nostra. Dobbiamo limitare le loro armi ma le nostre diventano pericolose e dobbiamo esaltarle".

TATTICA - "Manca un esterno mancino che possa partire da destra e qualcosa si deve modificare. Non voglio modificare granché perché qualcosina abbiamo fatto in queste ultime prestazioni, cercando di portare i giocatori per potersi esprimersi nelle loro posizioni migliori. Noi cerchiamo di non prenderli i gol, li prendono un po' tutti. La nostra matrice è cercare di farla e non subirla la partita, il che non vuol dire un alibi quando si subisce troppo, vuol dire che manca il dettaglio, in prevenzione, e noi non vogliamo mancare in niente, poi ci sono anche gli avversari e la mia indole offensiva che non è solo mia. Il dottor Squinzi mi ha fatto capire che a lui piaceva fare la partita, essere coraggiosi e ci siamo trovati. Per questo che ci siamo messi insieme, ci siamo trovati sulla visione".

BANCO DI PROVA - "Io sono abituato a pensare partita dopo partita. Se la squadra sta bene, come è stato con il Bologna, possiamo far male. Penso più a quello che possiamo fare noi, decidiamo noi chi essere, come farlo. E' vero che ci sono Lazio, Juve, Cagliari, Milan, Brescia e Napoli ma anche le altre hanno perso punti con squadre del livello del Sassuolo, ad esempio la Lazio ha perso punti con Bologna e SPAL, dobbiamo pensare a noi con il massimo rispetto per le altre".

INDISPONIBILI - "Ci sono tanti indisponibili ma siamo ancora competitivi, non voglio parlare degli assenti. Andiamo con quelli che ci sono, ho visto la squadra concentrata, toccata dalla notizia di ieri, giustamente perché è stata un'altra botta. Vogliamo giocare con le nostre qualità sapendo che la Lazio è più forte. La rispettiamo ma entriamo in campo per fare risultato. La sosta non mi piace perché mi tranquillizzo troppo, io devo essere agitato per rendere meglio. Più partite ci sono, più vivo meglio. La sosta vuol dire concedersi qualche giorno di tranquillità e non mi piace".

