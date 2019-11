Sassuolo, in tanti lavorano a parte: con la Lazio ce la farà solo Defrel

È un Sassuolo un po' incerottato quello con cui deve fare i conti mister De Zerbi. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, sono ben cinque i neroverdi costretti a svolgere lavoro differenziato: Berardi, Rogerio, Pegolo, Chiriches e Defrel. I primi quattro con tutta probabilità non ce la faranno a recuperare in tempo per la Lazio, l'ex Roma sì. La punta francese già da domani tornerà in gruppo, e con lui ci saranno anche Ferrari e Obiang, entrambi appena dimessi dall'infermeria. All'allenamento fisico e tecnico di oggi (la squadra è scesa in campo alle ore 15) seguiranno due sedute a porte chiuse di domani, una mattutina e una pomeridiana. La Lazio si avvicina e De Zerbi inizierà a fare sul serio, previsto dunque tanto lavoro tattico.

