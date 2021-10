Sassuolo - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Una partita per salvare la stagione. La Lazio Women ha iniziato in salita la sua corsa in Serie A e arranca rispetto alle avversarie. Una vittoria serve per dare ossigeno alla squadra e permettere a coach Morace di avere tempo per riordinare le idee. Sul cammino delle biancocelesti arriva il Sassuolo. Domenica alle 14:30 il fischio d'inizio allo Stadio Ricci. La partita sarà trasmessa in tv e in diretta streaming dalla piattaforma TIMVISION.