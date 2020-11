SCIATALGIA, DOTT. LAZZARI E LALAZIOSIAMONOI VI OFFRONO UNA VISITA GRATUITA

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in prevenzione, cura e riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche offre la possibilità, una volta al mese, di prenotare una visita specialistica gratuita (fino ad esaurimento posti) sull’argomento selezionato. Nel mese di Dicembre le giornate della prevenzione raddoppiano! - Martedì 15 Dicembre & Giovedì 17 Dicembre - il Dr. Gianmarco Lazzari visiterà pazienti che soffrono di sciatalgia.



Giornata gratuita sulla sciatalgia

Martedì 15 Dicembre presso lo studio Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma.

Giovedì 17 Dicembre presso lo studio Privato - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM).Prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com, fino ad esaurimento posti.

Il Dr. Gianmarco Lazzari riceve a Roma presso lo studio Cardiomed e a Velletri nello studio privato.

Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma

Studio Dr. Lazzari - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM)

Per maggiori info e prenotazioni: www.gianmarcolazzari.it, Tel. 347 108 2513,

drlazzari@icloud.com

Che cosa è la sciatalgia?

Sciatalgia, o molto spesso sciatica, è un termine comune usato per indicare il dolore alla gamba associato ad infiammazione e iper-sensibilità dei nervi che originano dalla parte bassa della schiena e si irradiano al gluteo e alla gamba. Normalmente questi nervi sono molto resistenti e possono sopportare pressione e stiramenti, ma quando si sensibilizzano possono diventare molto dolorosi, debilitanti e stressanti. Spesso quando si ha la sciatalgia, a causa dell’intensità del dolore e allo spasmo protettivo dei muscoli si riducono i movimenti della schiena e delle gambe. Può essere molto difficile trovare una posizione per dormire la notte. I termini usati per indicare questa condizione clinica sono dolore radicolare e radicolopatia.

Quali sono le cause?

Tra le cause più comuni che determinano una radicolopatia lombare si annoverano: ernia del disco, schiacciamento del disco, presenza di osteofiti e una stenosi lombare. In molti casi la sciatalgia è data da una infiammazione del nervo senza che ci sia una sua compressione: proprio per questo non c’è una perdita di funzione del nervo ovvero la sensibilità, la forza e i riflessi della gamba sono normali. La sciatalgia può a volte essere associata anche ad una compressione del nervo (perdita della sensibilità, forza e riflessi della gamba). Se hai una perdita progressiva della forza o una perdita di sensibilità nell’area della vescia e dei genitali è importante vedere con urgenza un medico.

Fattori di rischio per la sciatalgia acuta

Diversi fattori di rischio sono associati all’insorgenza della sciatalgia acuta, tra questi: frequenti sollevamenti associati a flessioni e torsioni del busto; prolungata posizione seduta in flessione o rotazione associata a vibrazioni trasmesse al corpo; altezza maggiore di 185 cm; fattori genetici; stress; età compresa tra i 45 e i 65 anni.

Fattori di rischio per la sciatalgia persistente

Molti fattori mettono a rischio le persone di sviluppare dolore persistente, tra questi abbiamo alti livelli di stress, l’obesità, il fumo, iperprotezione e in alcuni casi patologie non risolte

Trattamento

Sebbene la sciatalgia è molto dolorosa, la buona notizia è che nella maggior parte dei casi si risolve entro 3 mesi. Il trattamento fisioterapico prevede l’utilizzo di alcune tecniche altamente specifiche e di esercizi. Un programma di prevenzione, una volta che il dolore è andato via, è la chiave per ridurre il rischio di nuove recidive che sono abbastanza comuni.

E la chirurgia?

La chirurgia è indicata quando è presente una progressiva perdita di forza e di sensibilità nella gamba, quando ci sono difficoltà nella minzione e qualora non ci fossero importanti benefici nelle prime 6/8 settimane dall’inizio del trattamento fisioterapico. Se hai subito un intervento chirurgico per la sciatalgia ti guiderò in un percorso di riabilitazione per consentirti di tornare attivo il prima possibile.

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in prevenzione, cura e riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche offre la possibilità, una volta al mese, di prenotare una visita specialistica gratuita (fino ad esaurimento posti) sull’argomento selezionato.

Nel mese di Dicembre le giornate della prevenzione raddoppiano! - Martedì 15 Dicembre & Giovedì 17 Dicembre - il Dr. Gianmarco Lazzari visiterà pazienti che soffrono di sciatalgia.



Giornata gratuita sulla sciatalgia

Martedì 15 Dicembre presso lo studio Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma.

Giovedì 17 Dicembre presso lo studio Privato - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM).Prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com, fino ad esaurimento posti.

Il Dr. Gianmarco Lazzari riceve a Roma presso lo studio Cardiomed e a Velletri nello studio privato.

Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma

Studio Dr. Lazzari - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM)

Per maggiori info e prenotazioni: www.gianmarcolazzari.it, Tel. 347 108 2513,

drlazzari@icloud.com