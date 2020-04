Sconcerti: "Concludere il campionato ha senso solo per Lazio e Juve"

Tante le problematiche che hanno travolto il calcio a causa del Coronavirus. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Sconcerti: "Lotito ha paragonato gli allenamenti alle fabbriche? Il paragone ci sta. Ma a me personalmente, perché qui non ci sono verità assolute, non piace dove Lotito vuole andare a parare. Se mi vuole dire che da fine aprile possiamo giocare a pallone, a me non piace: il calcio va giocato con allegria e umanità, altrimenti mi viene offerto un calcio contraffatto, chiuso, con remore. Addirittura si parla di far giocare tutte le partite a Roma, ma io di un campionato così non so che farmene. Non ho modo di ricominciare così, si riparte quando cambia tutto. Con squadre ed entusiasmi nuovi. Se devo fare tutto ciò per difendere il vecchio, un campionato stra-usato che ha senso per Lazio e Juve e basta, francamente, ne faccio volentieri a meno".