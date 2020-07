Sconcerti: “Ecco quale è stato l’errore della Lazio...”

La matematica non condanna la Lazio: la lotta Scudetto non è ancora finita. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Sconcerti: "La Lazio ha commesso un errore di fondo. Si sapeva che aveva una rosa abbastanza limitata, con alcuni giocatori che si sono involuti. La Lazio è stata l'unica società che ha trattenuto la squadra in ritiro nel lockdown, senza mandare a casa nessuno. Questo stronca un giocatore".