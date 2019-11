Sconcerti: "Immobile non è un centravanti puro, non lo vedo da nazionale"

Anche Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato a TMW Radio della rivalità tra Immobile e Belotti per il ruolo da prima punta dell'Italia. Per uan questione di caratteristiche, il bomber della Lazio non è adatto alla nazionale. Ecco le sue parole: "Immobile e Belotti sono diversi. Ciro non è un centravanti puro, mentre il granata è un attaccante generoso, che spazia. Immobile è più solitario, cerca il dribbling, non è quello che aspetta il pallone in area piccola. E in Nazionale di solito si cerca di giocare con un centravanti classico".

CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SUL VERONA

CALCIOMERCATO LAZIO, QUATTRO ESUBERI DA PIAZZARE

TORNA ALLA HOMEPAGE