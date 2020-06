Sconcerti: "Juve? No, la Serie A cambierà vincitore e vedo bene la Lazio"

Durante la trasmissione Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti che ha detto la sua sulla lotta per il titolo del campionato: "La Juve ha dimostrato poco di essere squadra reale in 24 partite ed è molto difficile diventarlo adesso. Sono seriamente convinto che sia un campionato con un vincitore diverso e al momento vedo bene la Lazio. Ma aspettiamo a vederla, anche se la Juve è totalmente in confusione".

LAZIO: "C'è curiosità nel vedere la Lazio, da che punto ripartirà. La gara con l'Atalanta sarà decisiva. Eriksen uomo in più che Lazio e Juve non hanno? No, non è così: la Lazio ha Correa, Caicedo, anche la Juve ha molte variabili".