Sconcerti: "La Lazio deve provare a vincere il campionato"

La Lazio pensa già alla sfida di Europa League contro il Rennes, anche se continua a far parlare la vittoria sulla Juventus. In parecchi stanno includendo anche i biancocelesti nella lotta per lo Scudetto e tra questi c'è Mario Sconcerti. Le sue parole a Tuttomercatoweb.com: "Tutti ora vogliono arrivare in Champions, piuttosto che vincere il campionato. Per la Lazio è ora di provare a vincere il campionato. Dirselo non vuol dire vincerlo. Almeno crederci però".

